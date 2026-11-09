Председатель COP31 поблагодарил Азербайджан за вклад в мировой климатический процесс

В ходе конференции ООН COP31 ее председатель, глава министерства окружающей среды Турции Мурат Курум выразил благодарность председателю COP29, которая прошла в Баку.

Сегодня в Анталье председатель COP31, глава министерства окружающей среды, градостроительства и изменения климата Турции Мурат Курум поблагодарил председателя COP29, представителя президента Азербайджана по вопросам климата Мухтара Бабаева.

Соответствующее заявление турецкий политик сделал в ходе мероприятия "Совместное заявление бывших президентов COP", которое состоялось в рамках COP31 (31-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата).

Мухтар Курум в частности выразил благодарность Баку за вклад, внесенный Азербайджаном в международный климатический процесс, а также за опыт, которым Баку поделился с Анкарой.

Министр обратил внимание на то, что Турция и Азербайджан действуют совместно как две братские страны. Политик сделал особый акцент на передаче опыта и знаний, полученных во время азербайджанского председательства, председательству Бразилии на COP30 и Турции на COP31.

Коснувшись результатов бакинской конференции COP29, он указал на принятие новой коллективной количественной цели по климатическому финансированию.

"Мы рассматриваем принятую в Баку финансовую цель как важное достижение"

- Мухтар Курум

Кроме того, добавил председатель COP31, на конференции в Баку удалось окончательно согласовать правила реализации статьи 6 Парижского соглашения. Министр подчеркнул, что на данном этапе участникам климатического процесса предстоит превратить согласованные ими решения в конкретные результаты, которые принесут пользу как государствам, так и людям.

Напомним, что 31-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31) проходит в Анталье с 9 по 20 ноября.