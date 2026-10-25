Пункт пропуска Верхний Ларс заработал в штатном режиме

Дорожные власти Грузии восстановили движение по Военно-Грузинской дороге к границе с Россией для всех видов автомобильного транспорта: запрет на передвижение транспорта с прицепом и полуприцепом, действовавший с воскресенья, снят.

Движение на дороге, ведущей в направлении границы Грузии с Россией (ТПП "Верхний Ларс"), восстановлено для всех видов автотранспорта, сообщили в Департаменте автомобильных дорог Грузии.

Запрет на передвижение транспорта с прицепом и полуприцепом был введен накануне, в воскресенье, 8 ноября, на участке Гудаури–Коби (93-107 км) дороги международного значения Мцхета–Степанцминда–Ларс, из-за сильного снегопада, передает Sputnik Грузия.

Напомним, ранее мы писали о том, что накануне контрольно-пропускной пункт "Верхний Ларс" временно ограничил проезд большегрузного транспорта из-за непогоды, что привело к скоплению очереди из более 600 автомобилей.

Проезд через контрольно-пропускной пункт был временно закрыт для грузовых автомобилей с прицепами и полуприцепами почти сутки.