Вестник Кавказа

Эрдоган прибыл с официальным визитом в Азербaйджан

Саммит ШОС-2025
© Фото: Сайт Президента Азербайджанской Республики
Сегодня с официальным визитом в Азербайджан прибыл президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. В рамках поездки он примет участие в праздновании Дня Победы и проведет переговоры с Ильхамом Алиевым.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган восьмого ноября прибыл с официальным визитом в Азербайджан. В Международном аэропорту Физули в честь главы государства был выстроен почетный караул.

​Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева официально встретили прибывшего в страну Реджепа Тайипа Эрдогана и его супругу Эмине Эрдоган.

​Ключевой целью визита является участие в праздновании Дня Победы в Азербайджане. В ходе поездки также запланирована двусторонняя встреча лидеров стран, на которой будут обсуждены вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества.

​Отмечается, что в поездке турецкого президента сопровождает официальная правительственная делегация, в состав которой вошли глава МИД Хакан Фидан и представители различных министерств, ведомств и профильных структур.

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