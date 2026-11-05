Сотрудничество с РФ помогает противостоять с США — Багери

Заместитель секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Багери заявил, что развитие совместных проектов с Москвой помогает Тегерану противостоять давлению со стороны Вашингтона.

Сотрудничество Ирана и России поможет Исламской Республике в борьбе с международным давлением, в частности, со стороны США, заявил заместитель секретаря Высшего совета национальной безопасности ИРИ Али Багери.

Об этом он сообщил в ходе интервью агентству Tasnim, говоря о российско-иранских отношениях.

По его словам, международный транспортный коридор "Север-Юг" имеет большое значение для Ирана.

"Поставки российского газа в Иран и международный транспортный коридор (МТК) "Север - Юг" являются стратегическими проектами, которые развеют нереалистичные фантазии некоторых стран, включая США, о том, чтобы оказать давление на Иран"

— Али Багери

Заместитель секретаря подчеркнул, что "эти проекты будут способствовать развитию Ирана и укрепят безопасность".

По словам Багери, в послании которое секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи передал российскому президенту Владимиру Путину на встрече в Кремле 5 ноября, верховный лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи отметил основные приоритеты для Ирана в развитии партнерства с РФ.

Напомним, ранее Россия и Иран подписали документы о доступе к земельным участкам для строительства железнодорожной ветки Решт–Астара.