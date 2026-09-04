Иванишвили обсудил вопросы сотрудничества с послом Израиля в Тбилиси

Бидзина Иванишвили принял в Тбилиси посла Израиля в Грузии. Встреча прошла в центральном офисе правящей партии республики.

В Тбилиси прошла встреча основателя партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили и посла Израиля в республике Валида Абу Хайя. Соответствующую информацию подтвердили в правящей партии Грузии.

Встреча прошла в центральном офисе "Мечты". Стороны поговорили о тесном взаимодействии между двумя странами. В частности, отмечалась позитивная динамика, наблюдающаяся в данном направлении в различных сферах.

"Был подчеркнут 26-вековой характер отношений между Грузией и Израилем, а также политические отношения между двумя народами, основанные на особой дружбе. Кроме того, внимание было уделено сложившейся в мире геополитической ситуации и еще раз подчеркнута важность мира и стабильности, достигаемых дипломатическим путем, на благо стран и народов"

– "Грузинская мечта"

Бидзина Иванишвили пожелал израильскому дипломату успехов в дальнейшей деятельности. На встрече была выражена готовность к еще большему укреплению дружбы и партнерства между двумя странами.