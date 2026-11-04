В Дагестане 30 населенных пунктов остались без электричества

Жители 30 населенных пунктов Дагестана остались без электроснабжения из-за замыкания на ЛЭП. Ориентировочно восстановить подачу электричества планируют сегодня к 18:00.

В Дагестане жители 30 населенных пунктов остались без электроэнергии в результате замыкания на ЛЭП. Об этом сообщает ГУ МЧС по республике.

"От ЕДДС муниципальных образований поступила информация, что произошло аварийное отключение электроснабжения. Предварительная причина - замыкание на ЛЭП"

- ГУ МЧС

В ведомстве отметили, что на утро 6 ноября обесточенными остаются территории в четырех муниципальных районах Дагестана.

Кроме того, в аварийно-восстановительных работах задействованы 22 человека и 8 единиц техники. Ориентировочное время восстановления подачи электроэнергии ожидается к 18:00 мск пятницы.