ГПЗ на Кашагане будет строить китайский консорциум

Делегация национальной газовой компании Казахстана QazaqGaz во время визита в Китай подписала контракт на строительство нового газового завода на месторождении Кашаган, строить завод будет китайский консорциум из четырех компаний.

Власти Казахстана определились со строительством газоперерабатывающего завода (ГПЗ) на супергигантском шельфовом нефтегазовом месторождении Кашаган: контракт на строительство завода мощностью 2,5 млрд кубометров газа в год подписал в Китае глава нацкомпании QazaqGaz Алибек Жамауов, сообщили в компании.

"Подписание договора на проектирование, поставку, строительство и ввод объекта в эксплуатацию (EPCC-контракт) стало итогом переговоров с китайскими партнерами"

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Согласно документу, строить новый ГПЗ будут дочерняя организация казахстанской компании ТОО QazaqGaz Processing и китайский консорциум, в который вошли China National Chemical Engineering Sixth Construction Company - Kazakhstan Branch, China Wuhuan Engineering Corporation Ltd., ТОО AVC Production и ТОО C-NRG (Синерджи), говорится в сообщении, передает Sputnik Казахстан.

С запуском нового ГПЗ Казахстан планирует нарастить объемы переработки сырого газа и обеспечить голубым топливом внутренний рынок страны, добавили в компании.

Напомним, ранее мы писали о том, что Казахстан рассчитывает ввести в эксплуатацию новый ГПЗ на месторождении уже в ІІІ квартале 2027 года, доложил президенту страны Касым-Жомарту Токаеву глава QazaqGaz Алибек Жамауов.