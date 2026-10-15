ГПЗ на Кашагане будет строить китайский консорциум

Власти Казахстана определились со строительством газоперерабатывающего завода (ГПЗ) на супергигантском шельфовом нефтегазовом месторождении Кашаган: контракт на строительство завода мощностью 2,5 млрд кубометров газа в год подписал в Китае глава нацкомпании QazaqGaz Алибек Жамауов, сообщили в компании.
"Подписание договора на проектирование, поставку, строительство и ввод объекта в эксплуатацию (EPCC-контракт) стало итогом переговоров с китайскими партнерами"
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Согласно документу, строить новый ГПЗ будут дочерняя организация казахстанской компании ТОО QazaqGaz Processing и китайский консорциум, в который вошли China National Chemical Engineering Sixth Construction Company - Kazakhstan Branch, China Wuhuan Engineering Corporation Ltd., ТОО AVC Production и ТОО C-NRG (Синерджи), говорится в сообщении, передает Sputnik Казахстан.
С запуском нового ГПЗ Казахстан планирует нарастить объемы переработки сырого газа и обеспечить голубым топливом внутренний рынок страны, добавили в компании.
Напомним, ранее мы писали о том, что Казахстан рассчитывает ввести в эксплуатацию новый ГПЗ на месторождении уже в ІІІ квартале 2027 года, доложил президенту страны Касым-Жомарту Токаеву глава QazaqGaz Алибек Жамауов.