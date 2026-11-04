Трамп впервые после выборов провел совещание по Ирану

В Белом доме состоялось первое после выборов в Конгресс совещание Трампа с советниками по Ирану. По словам американского лидера, вскоре его решение станет известно.

Американский президент Дональд Трамп провел первое после промежуточных выборов в Конгресс совещание по Ирану, пишет Axios со ссылкой на осведомленные источники.

"В четверг Трамп и его главные советники по национальной безопасности встретились по Ирану впервые после выборов в рамках еженедельного брифинга по разведке"

– источник Axios

После встречи с советниками Трамп заявил, что готов "применить решение".

"Что касается Ирана, мы там уже семь месяцев и контролируем все, что хотели контролировать. И теперь нам предстоит принять решение: хотим ли мы пойти дальше и просто закрепить (достигнутый результат), то есть гарантировать, что подобное больше никогда не повторится.<…> Я бы предпочел не разрушать остальную часть страны, если это возможно, но, может быть, мне придется это сделать. Вы скоро узнаете"

– Дональд Трамп

Ранее сообщалось, что глава Белого дома выбирает из нескольких вариантов: новые удары по Ирану, соглашение, экономическое давление.

По данным Axios, CENTCOM готовится к вероятному возобновлению военной операции против Ирана, однако указаний относительно дальнейших действий из Вашингтона пока не поступало.