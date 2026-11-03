Рост цен на отдых в Турции может отпугнуть до 1,5 млн россиян за сезон

Следующим летом отдых в Турции могут выбрать на 1,5 млн россиян меньше из-за роста цен на отдых. Туристы переориентируются на Египет, ОАЭ, Азию.

Туристический поток из РФ в Турцию следующим летом может сократиться на 1,5 млн человек на фоне растущих цен, считает гендиректор сети турагентств "Розовый слон" Алексан Мкртчян, пишет издание RTN.

"В Турции растут цены на продукты, электричество, канализацию: в общем, расходы повышаются на все, включая зарплаты персонала. <…> Турки прекрасно понимают, что теряют российский рынок, но ничего не могут с этим поделать"

– Алексан Мкртчян

По его мнению, всего летом 2027 года Турция недосчитается 1,5 млн гостей из России, из них до 400 тыс выберут вместо турецких курортов египетские курорты на Средиземном море. Также дорогую Турцию россиянам заменят Таиланд, Китай, Вьетнам, ОАЭ.

По итогам 2026 года турпоток из России в Турцию составит 6,5-7 млн человек. Турция самое массовое выездное направление для российских туристов.