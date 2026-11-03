Поставки мандаринов из Абхазии в Россию упали в два раза

В этом году на начало ноября из Абхазии в РФ поступило около 1200 т мандаринов, это вдвое меньше, чем в прошлом году. Причину снижения объемов поставок мандаринов назвали в Абхазии.

С начала сезона Абхазия поставила на российский рынок чуть меньше 1200 тонн мандаринов, что сильно ниже, чем к началу ноября прошлого года.

По словам и.о. председателя Государственного таможенного комитета (ГТК) Абхазии Алиаса Лабахуа, причина снижения поставок в том, что в этом году мандарины начали поспевать позже.

"В прошлом году в этот период вывезено было 2,377 тыс тонн, то есть в этом году на 1,187 тыс тонн меньше. Представители Минсельхоза объяснили эту ситуацию поздним созреванием мандаринов, поэтому и сложилась такая разница"

– Алиас Лабахуа

Он добавил, что в РФ из Абхазии поступают не только мандарины, но и другие цитрусовые, такие как лимоны и апельсины. Кроме того, осуществляются поставки хурмы и фейхоа.

"Хурмы вывезена 21 тонна, это на 93 тонны меньше, чем в прошлом сезоне. А вот фейхоа значительно превысила прошлогодние показатели. В этом году вывезено 826 тонн, что на 91 тонну больше, чем в прошлом году"

– Алиас Лабахуа

Он добавил, что в связи со стартом сезона мандаринов таможенные службы Абхазии и России договорились о беспрепятственном пропуске грузовиков с урожаем цитрусовых.

"Было согласовано, что будут задействованы 8-я и 9-я линии МАПП "Адлер". В связи с тем, что сельхозпродукция является скоропортящимся товаром, данные линии будут обслуживать исключительно транспортные средства, вывозящие мандарины и апельсины"

– Алиас Лабахуа

Отметим, что Россия – основной рынок сбыта сельскохозяйственной продукции Абхазии.