Поставки мандаринов из Абхазии в Россию упали в два раза

С начала сезона Абхазия поставила на российский рынок чуть меньше 1200 тонн мандаринов, что сильно ниже, чем к началу ноября прошлого года.
По словам и.о. председателя Государственного таможенного комитета (ГТК) Абхазии Алиаса Лабахуа, причина снижения поставок в том, что в этом году мандарины начали поспевать позже.
"В прошлом году в этот период вывезено было 2,377 тыс тонн, то есть в этом году на 1,187 тыс тонн меньше. Представители Минсельхоза объяснили эту ситуацию поздним созреванием мандаринов, поэтому и сложилась такая разница"
– Алиас Лабахуа
Он добавил, что в РФ из Абхазии поступают не только мандарины, но и другие цитрусовые, такие как лимоны и апельсины. Кроме того, осуществляются поставки хурмы и фейхоа.
"Хурмы вывезена 21 тонна, это на 93 тонны меньше, чем в прошлом сезоне. А вот фейхоа значительно превысила прошлогодние показатели. В этом году вывезено 826 тонн, что на 91 тонну больше, чем в прошлом году"
– Алиас Лабахуа
Он добавил, что в связи со стартом сезона мандаринов таможенные службы Абхазии и России договорились о беспрепятственном пропуске грузовиков с урожаем цитрусовых.
"Было согласовано, что будут задействованы 8-я и 9-я линии МАПП "Адлер". В связи с тем, что сельхозпродукция является скоропортящимся товаром, данные линии будут обслуживать исключительно транспортные средства, вывозящие мандарины и апельсины"
– Алиас Лабахуа
Отметим, что Россия – основной рынок сбыта сельскохозяйственной продукции Абхазии.