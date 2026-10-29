В Кремле раскрыли подробности переговоров в Абу-Даби

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о том, что переговоры представителей РФ, США и Украины, которые должны пройти в Абу-Даби 10-11 ноября, будут посвящены вопросам безопасности.

В Кремле рассказали об основной теме предстоящего раунда переговоров по украинскому урегулированию.

Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, встреча в Абу-Даби 10-11 ноября с участием делегаций РФ, США и Украины будет посвящена гарантиям безопасности сторон.

Он подчеркнул, что основные детали будут обсуждаться за закрытыми дверями.

"Будет посвящено вопросам безопасности, обеспечение безопасности, гарантии безопасности сторон, детали, разумеется, все будут обсуждаться за закрытыми дверьми"

— Дмитрий Песков

По словам представителя Кремля, даты переговоров в Абу-Даби не были привязаны к выборам в конгресс США.

Также Песков отметил, что Кремль своевременно даст информацию о том, кто представит Москву на предстоящей встрече в Абу-Даби.

Он напомнил, что российскую делегацию, как и прежде, возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский.