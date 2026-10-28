США прекратят спонсировать Израиль – Трамп

Соединенные Штаты больше не будут выплачивать Израилю $4 млрд в год, такое заявление сделал президент страны Дональд Трамп.
В эфире телеканала Fox News он отметил, что решение вступит в силу уже с конца этого года.
По словам американского лидера, о прекращении финансовой помощи его лично попросил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
"Мы давали им $4 млрд … Но они им не нужны. Если бы они сказали, что они им нужны, я бы сказал продолжать. Но Биби Нетаньяху, мы договорились с ним об этом. Хотите честно? Он сам поднял этот вопрос"
– Дональд Трамп
Якобы израильский премьер сказал, что будет правильно, если Еврейское государство не будет получать эту помощь, пояснил президент США.
Он добавил, что ечь идет как о материальной, так и о денежной помощи.