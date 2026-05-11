Saudia снова начнет летать из Москвы в Джидду

Авиасообщение между Россией и Саудовской Аравией будет возобновлено компанией Saudia. Прямые рейсы будут выполняться из московского Шереметьево в Джидду с 1 декабря.

Перевозчик Saudia возобновит прямое авиасообщение между Россией и Саудовской Аравией с 1 декабря 2026 года, сообщает пресс-служба аэропорта Шереметьево.

Отмечается, что рейсы из российской столицы в Джидду будут осуществляться три раза в неделю.

"Авиакомпания SAUDIA возвращается в Шереметьево и возобновляет прямое авиасообщение между Россией и Саудовской Аравией. Уже с 1 декабря 2026 года путешественники вновь смогут отправиться из Шереметьева в один из самых колоритных городов Саудовской Аравии, расположенный на побережье Красного моря"

– пресс-служба аэропорта Шереметьево

Сообщается, что на линии авиакомпания задействует самолеты Boeing 787-9 Dreamliner.