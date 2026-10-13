Центробанк Армении поднял ключевую ставку

Руководство Центрального банка Армении на своем сегодняшним заседании приняло решение повысить ключевую ставку на 0,25%, до 7%, опасаясь риска перегрева экономики из-за притока туристов и роста ипотечного кредитования.

Центробанк Армении сегодня провел заседание совета финансового регулятора, на котором было принято решение повысить ключевую ставку на 0,25%, до 7%, сообщили в пресс-службе банка.

Вслед за ростом ключевой ставки ожидается рост сопутствующих ставок до 8,5% на займы, привлекаемые банками из ЦБ (ломбардное репо) и до 5,5% - на займы Центробанка из банков, передает Sputnik Армения.

Так с помощью роста ключевой ставки Центробанк страны пытается сдерживать чрезмерный рост спроса и инфляцию, поскольку изменение ставки ЦБ со временем отразится на условиях кредитования и сбережений.

Займы для населения и бизнеса станут дороже, а доходность банковских вкладов вырастет, что создаст новый стимул для населения откладывать деньги, а не тратить их на второстепенные товары.

Ранее руководство финансового регулятора неоднократно отмечало: риски перегрева экономики создают активный рост потребления товаров и услуг, в том числе за счет туристов, а также увеличение объемов ипотечного кредитования, говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали о том, что годовая инфляция в Армении в августе текущего 2026 года составила 4,4%. С мая показатель прибавил 0,2 п.п., когда показатель составлял 4,2%. В июне показатель инфляции составил 5,1% в годовом выражении.

Из-за низких урожаев заметно выросли цены на фрукты – они оказались выше на 10%. При этом цены на фрукты продолжают оставаться высокими, несмотря на экспортные сложности из-за ограничений РФ. Также на 10% поднялись цены на мясо и молочную продукцию.