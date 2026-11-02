Иран настаивает на своем суверенитете над Ормузом

Власти Ирана в числе прочих требований для достижения безопасности в регионе назвали приоритетными свой суверенитет над Ормузским проливом и полную отмену антииранских санкций.

В качестве одного из условий для достижения прочного мира и безопасности в регионе Иран потребовал официального признания суверенитета страны над Ормузским проливом, заявил начальник Генерального штаба ВС Ирана и командующий Центральным штабом "Хатам аль-Анбия" генерал-майор Али Абдоллахи.

"Официальное признание суверенитета Ирана над Ормузским проливом"

- заявление

Также для достижения устойчивой безопасности власти страны требуют полной отмены санкций против исламской республики, разблокирование ее замороженных активов и компенсацию ущерба за военные действия против Ирана, пишет иранское информационное агентство Tasnim.

Также Иран требует гарантий отсутствия планов повторной агрессии против страны, для чего предлагает создать систему безопасности в Западной Азии силами самих государств региона, говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали о том, что 30 октября Дональд Трамп провел "прямой" и "жесткий" разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, который настаивает на возобновлении ударов по Ирану сразу после промежуточных выборов в Конгресс, которые пройдут сегодня, 3 ноября. Трамп пока предпочитает дать шанс переговорному треку, хотя и не скрывает недоверия к Тегерану.