От выборов до выборов: Иран на пороге нового удара

Возобновление военных действий США и Израиля против Ирана вновь стало реалистичным сценарием.

Давление Нетаньяху

По данным Axios, 30 октября Дональд Трамп провел "прямой" и, со стороны израильского источника, "жесткий" разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Тот, как сообщают источники, настаивает на возобновлении ударов по Ирану сразу после промежуточных выборов в Конгресс, назначенных на 3 ноября. Трамп пока предпочитает дать шанс переговорному треку, хотя и не скрывает недоверия к Тегерану.

Это не первая попытка совместить дипломатию с военной подготовкой. По информации Axios, администрация США одновременно ведет переговоры о возобновлении прямых контактов с Ираном и готовит возможное возвращение к масштабным боевым действиям после выборов, если дипломатия сорвется.

Сам президент США не скрывает свои намерения. В ходе предвыборного митинга в Айове он заявил, что хотел бы хорошо относиться к Ирану, но в какой-то момент Соединенным Штатам придется "нанести сокрушительный удар".

"Единственная причина, по которой я до сих пор не покончил с Ираном, заключается в том, что я хочу быть добрым. Я пытаюсь спасти жизни людей там. Однако в определенный момент нам придется обрушить на них молот", — сказал он.

Цель — "гора Кирка"

Центральным объектом возможной новой атаки Трамп называет "гору Кирка" в центральном Иране, недалеко от ядерного комплекса в Натанзе. По его словам, США уже "вывели из строя" значительную часть иранской ядерной программы, но должны справиться с еще одним-двумя объектами — и способны сделать это "за десять минут".

Тегеран отрицает, что на этом объекте ведутся ядерные работы. Западные источники, напротив, предполагают, что там могут храниться обогащенный уран и центрифуги. При этом точных подтверждений нет. Именно эта неопределенность делает объект политически удобной мишенью. Удар по нему Белый дом может представить как завершение кампании против иранской ядерной программы, даже если это не так.

Известный американский журналист Такер Карлсон пошел дальше, утверждая, что администрация Трампа может в ближайшие дни нанести по объекту ядерный удар, поскольку обычные боеприпасы якобы не способны пробить глубокие тоннели в граните. Это заявление не подтверждено официальными лицами. Белый дом не комментирует военные планы, а ранее Трамп прямо исключал применение ядерного оружия против Ирана. Тем не менее сам факт такой дискуссии показывает, насколько высок риск эскалации.

Позиция Тегерана

Иран отвечает не только заявлениями, но и жесткими условиями. Официальный представитель МИД ИРИ Эсмаил Багаи подчеркнул, что Тегеран не согласится на передачу третьей стороне урана, обогащенного до 60%. Это ключевой пункт любого возможного соглашения. Для Ирана речь идет не просто о техническом параметре, а о сохранении рычага влияния.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран готов открыть Ормузский пролив уже в течение двух дней, если США выполнят иранские требования. Ранее, в сентябре, Тегеран предлагал семидневный план, включающий: прекращение войны, снятие морской блокады, размораживание активов, ослабление нефтяных санкций — и лишь затем восстановление судоходства и старт переговоров. Трамп тогда отверг это предложение.

Блокада и закрытие пролива имеют глобальные последствия. Судоходство через Ормузский пролив, через который идет значительная часть поставок энергоносителей из Персидского залива, практически остановилось, а цены на топливо выросли по всему миру.

Военные предупреждения Ирана

Иранское руководство одновременно предупреждает, что не станет пассивной стороной и жертвой очередной агрессии. На встрече высшего военного командования верховный лидер аятолла Моджтаба Хаменеи, по сообщениям иранских источников, дал понять, что в случае новой атаки ответ Тегерана не будет ограничен территорией Ирана. Под прицелом, согласно этой логике, могут оказаться объекты и инфраструктура, связанные с интересами США, а также государства, предоставляющие Вашингтону и Израилю базы, воздушное пространство или иную поддержку. Речь идет почти о всех арабских странах, а также о Турции, куда были прилеты в последнюю кампанию.

Это предупреждение адресовано не только соседям Ирана, но и европейским странам — прежде всего Великобритании и Франции, которые, по мнению Тегерана, обязаны препятствовать эскалации как постоянные члены Совета Безопасности ООН. Иранские власти прямо связывают внутренние протесты в этих странах с риском их втягивания в конфликт. Европейская четверка (Британия, Франция, ФРГ и Италия) во второй половине октября проводила встречу с R4 (Турция, Саудовская Аравия, Египет и Пакистан) на уровне глав МИД с целью предотвратить новую войну против Ирана. Но уверенности в эффективности их усилий нет.

Новая региональная архитектура

Параллельно меняется и общая конфигурация сил на Ближнем Востоке. Посол США в Турции Том Баррак поддержал формирование оборонительного союза Турции, Саудовской Аравии и Пакистана, известного как "Мекканский пакт". США хотят оставаться гарантом региональной безопасности но вместе с тем переложить часть прямых военных расходов и ответственности на местных тяжеловесов, считает дипломат.

Однако взгляды участников пакта не совсем совпадают с тем, что предлагает Вашингтон. Последний хочет направить энергию и силы альянса на хуситов и Иран, а участники Мекканского соглашения стремятся создать систему коллективной безопасности, включающую Иран, Египет и другие страны.

От выборов до выборов

Трамп пока предпочитает дипломатию по понятным причинам. Остается еще день до промежуточных выборов, и еще пару дней займет подсчет голосов. Да и после выборов острой необходимости в войне нет. Конгресс Трамп все равно проигрывает, а до новых президентских выборов еще два года. Кроме того, возобновление боевых действий при новом составе Конгресса будет повышать риски импичмента.

Для Нетаньяху логика обратная: чем быстрее, тем лучше. У него выборы позади, но они не определили победителя. Коалицию Биби собрать не может, а оппозиции придется идти на трудный компромисс с арабскими партиями, чтобы иметь свое правительство. Пока у "Ликуда" есть около месяца на формирование коалиции, Нетаньяху может попытаться провести "блицкриг" против Ирана, чтобы увеличить свои шансы на случай новых досрочных выборов. Если, конечно, у оппозиции во главе с "Яшар" не получится договориться с другими партиями.