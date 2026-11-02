Свыше 30 человек получили награды от главы Дагестана в честь Дня народного единства

В Дагестане прошло вручение государственных наград по случаю празднования Дня народного единства, следует из заявления пресс-службы главы региона.
Отмечается, что глава республики Федор Щукин наградил более 30 человек.
"В День народного единства, глава Дагестана Федор Щукин провел торжественную церемонию вручения государственных наград Российской Федерации и Республики Дагестан. За заслуги в различных сферах деятельности наград удостоены 33 жителя республики"
— пресс-служба главы Дагестана
Согласно информации, среди награжденных были отмечены военнослужащие, медицинские работники, педагоги, деятели культуры и искусства, представители социально значимых профессий.
Глава Дагестана отметил, что "общие духовные ценности, богатое культурное наследие и уважение к традициям составляют основу сплоченности многонационального Дагестана".
Он подчеркнул, что в республике большое внимание уделяется укреплению единства народов с помощью культуры и искусства.
"Ваши достижения вносят значительный вклад в будущее Дагестана и всей нашей страны, служат примером преданности делу, целеустремленности и умения принимать сложные, порой нестандартные решения в критических ситуациях"
— Федор Щукин
На церемонии также были особо отмечены волонтеры, которые принималм участие в ликвидации последствий стихийных бедствий в результате весенних паводков в Дагестане.