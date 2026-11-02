Вестник Кавказа

Дубль Батракова принес "Галатасараю" победу над "Штутгартом" в Лиге чемпионов

Дубль Батракова принес "Галатасараю" победу над "Штутгартом" в Лиге чемпионов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
ФК "Галатасарай обыграл дома "Штутгарт" в рамках основного этапа Лиги чемпионов. Дубль в этой встрече записал на свой счет российский хавбек Алексей Батраков.

В Стамбуле только что завершился матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов между "Галатасараем" (Турция) и "Штутгартом" (Германия). Победу со счетом 2:0 одержали хозяева.

Оба мяча в составе "Галатасарая" записал на свой счет российский полузащитник Алексей Батраков (12-я и 15-я минуты).

В следующем туре "Галатасарай" сыграет в Стамбуле с английской "Астон Виллой". Матч пройдет 24 ноября. "Штутгарт" 25 ноября встретится на выезде с "Интером".

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