Вестник Кавказа

Тегеран назвал условие открытия Ормузского пролива

Флаги Ирана и США
© Фото: Лев Любимов/ “Вестник Кавказа“
Иран ожидает, что США пересмотрят свое отношение к предложениям Тегерана по мирному урегулированию из семи пунктов. Положительное решение по инициативам является гарантией открытия Ормуза.

Тегеран не устраивает ответ США на проект перемирия, который предложен властями ИРИ. Иран ожидает принятия всех семи пунктов для открытия Ормузского пролива, заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи. 

"Ответ США касательно прав и требований Ирана не был убедительным. Они должны полностью и ясно (положительно - ред.) отреагировать на семь условий Ирана. Только в этом случае Ормузский пролив откроется"

– Мохсен Резаи

Ранее стало известно, что вице-президент США Джей Ди Вэнс направил в Тегеран письмо в ответ на предложения Ирана. Содержание послания не раскрывается.

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