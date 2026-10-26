Вестник Кавказа

Сделка по международным активам "Лукойла" может состояться в ближайшие недели

Сделка по международным активам "Лукойла" может состояться в ближайшие недели
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Reuters: консорциум Тодда Боули готовится завершить сделку с зарубежными активами "Лукойла" в ближайшие недели.

Американский консорциум во главе с миллиардером Тоддом Боули готовится оформить сделку по международным активам "Лукойла". Продажа активов может состояться в ближайшие недели, передает Reuters.  

По данным источников, консорциум Боули выкупил замороженные ценные бумаги у иностранных инвесторов за миллиарды долларов.  В консорциум также входят инвесторы из ОАЭ International Holding Company и Al Hail Holding. Также участвуют катарские бизнесмены и Американская корпорация международного финансирования развития.

Сделка будет осуществляться с использованием эскроу-счета, чтобы исключить прямое взаимодействие с  "Лукойлом". 

Отметим, что суммарная стоимость активов российский нефтяной компании составляет около $22 млрд. В пакет включаются НПЗ, месторождения и автозаправочные станции.

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