Вестник Кавказа

Вопросы региональной повестки обсудили замглавы МИД РФ и посол Армении

Вопросы региональной повестки обсудили замглавы МИД РФ и посол Армении
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Замглавы МИД РФ пообщался в Москве с посолом Армении. Стороны обсудили ряд вопросов, связанных с региональной повесткой.

В Москве 3 ноября состоялась встреча заместителя главы МИД России Михаила Галузина и посла Армении в РФ Гургена Арсеняна. Об этом сказано в сообщении, опубликованном на сайте российского министерства.

Стороны обсудили вопросы двусторонней и региональной повестки дня.

На встрече Арсенян был награжден за вклад в развитие и укрепление отношений Москвы и Еревана нагрудным знаком МИД России "За взаимодействие"

Ранее сообщалось, что в ноябре Москву посетит Секретарь Совета безопасности Армении Ален Симонян. В российской столице он поучаствует в заседании секретарей советов безопасности стран СНГ. 

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