Вестник Кавказа

Цель Армении в скорейшем подписании мира с Азербайджаном - Мирзоян

Рукопожатие
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Армения нацелена на скорейшее подписание мирного соглашения с Азербайджаном, рассказал глава МИД РА. Он добавил, что до подписания документа будут продолжаться усилия по укреплению мира и расширению сотрудничества.

Ереван стремится к тому, чтобы как можно скорее подписать и ратифицировать мирное соглашение с Баку, об этом заявил министр иностранных дел и международной торговли Армении Арарат Мирзоян на совместном заседании постоянных комитетов Национального собрания.

По его словам, в 2027 году министерство иностранных дел и министерство международной торговли Армении продолжат нормализацию и развитие отношений с соседними государствами.

"Наша цель - сделать все возможное, чтобы как можно скорее подписать мирное соглашение с Азербайджаном, а затем ратифицировать его. До тех пор мы, конечно же, продолжим предпринимать ряд шагов для дальнейшего укрепления мира и расширения сотрудничества, например, в сфере двусторонней торговли"

– Арарат Мирзоян

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