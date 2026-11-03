Вестник Кавказа

Россияне стали победителяи чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту

Медали
© Фото: Ангелина Жесткая/ “Вестник Кавказа“
В Баку состоялась церемония награждения победителей и призеров XXI чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту, где россияне стали победителями и призерами.

В столице Азербайджана наградили победителей и призеров XXI чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту среди мужчин и XII чемпионата мира среди женщин, сообщают азербайджанские СМИ.

Отмечается, что на стадионе Бакинской спортивной академи состоялись соревнования полуфинала и финала среди мужчин по подъему по штурмовой лестнице, а также финал этой дисциплины среди женщин.

Обладателями "золота", "серебра" и "бронзы" по итогам соревнований среди мужчин стали российские спортсмены.

В женских соревнованиях россиянки заняли первое и третье места, а второе — спортсменка из Беларуси.

Медали победителям и призерам вручили министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана Кямаледдин Гейдаров, а также президент Международной спортивной федерации пожарных и спасателей Александр Чуприян.

В честь победителей соревнований прозвучали государственные гимны их государств.

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