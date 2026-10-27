Тбилиси возглавил список самых популярных направлений Грузии

Столица Грузии стала самым популярным направлением у прибывающих в страну иностранцев в июле-сентябре 2026 года, обойдя приморскую Аджарию и регион Мцхета-Мтианети.

В июле-сентябре 2026 года в Грузии зафиксировали 3 061 905 международных въездов, из которых 2 131 908 составили непосредственно туристические поездки. Об этом свидетельствуют данные Национальной службы статистики "Сакстат".

Основным местом пребывания путешественников остается Тбилиси, который выбрали 32% иностранцев. В столице приезжие посещают исторический район Абанотубани с серными банями, крепость Нарикала, Мост Мира и парк Рике.

На втором месте по популярности с показателем 30,6% находится Аджария. В приморском регионе гости посещают батумский прогулочный бульвар, скульптуру "Али и Нино", ботанический сад и античную крепость Гонио.

Тройку лидеров замыкает регион Мцхета-Мтианети, привлекший 9,1% отдыхающих. Данное направление включает памятники древней столицы Мцхеты, Военно-Грузинскую дорогу, горнолыжный курорт Гудаури и высокогорный район Казбеги.

Основной целью 58,8% прибывших в страну путешественников стал отдых. Для посещения друзей и родственников приехали 21,6% иностранцев, а территорию государства для транзита использовали 11,1%. В среднем гости проводили в Грузии 6,4 ночи.

В отчете отмечается, что суммарный объем финансовых трат путешественников на территории Грузии за эти три месяца составил 843.