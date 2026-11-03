В США обострились разногласия из-за дальнейших действий против Ирана

По сообщениям СМИ, после поражения Республиканской партии на выборах в Конгресс в администрации президента США обострились разногласия касательно дальнейших военных действий против Ирана.

После выборов в Конгресс в США в американской администрации усилились разногласия по поводу дальнейших шагов в отношении Ирана. Об этом сообщила газета "The Wall Street Journal" со ссылкой на источники.

​Согласно данным издания, часть американских госслужащих настаивает на проведении очередных атак по позициям Тегерана. Противоположная сторона призывает президента отказаться от дальнейшей эскалации и завершить текущую кампанию.

Как отмечает газета, ситуация подтверждает усиление разногласий внутри администрации США из-за продолжения военной операции после поражения республиканцев.

Отметим, ранее американский лидер Дональд Трамп признал, что поражение Республиканской партии на выборах связано в первую очередь с боевыми действиями против Ирана и удорожанием топлива.