В США обострились разногласия из-за дальнейших действий против Ирана

После выборов в Конгресс в США в американской администрации усилились разногласия по поводу дальнейших шагов в отношении Ирана. Об этом сообщила газета "The Wall Street Journal" со ссылкой на источники.
Согласно данным издания, часть американских госслужащих настаивает на проведении очередных атак по позициям Тегерана. Противоположная сторона призывает президента отказаться от дальнейшей эскалации и завершить текущую кампанию.
Как отмечает газета, ситуация подтверждает усиление разногласий внутри администрации США из-за продолжения военной операции после поражения республиканцев.
Отметим, ранее американский лидер Дональд Трамп признал, что поражение Республиканской партии на выборах связано в первую очередь с боевыми действиями против Ирана и удорожанием топлива.