Казахстан и Узбекистан наращивают число авиарейсов

Авиавласти Казахстана и Узбекистана договорились увеличить число рейсов между странами, в том числе между Астаной, Алматы и Ташкентом, до 60 рейсов в неделю, также число авиарейсов между другими городами вырастет с 14 до 20.

В Ташкенте на полях Конференции рабочей группы по сотрудничеству в сфере гражданской авиации прошли двусторонние переговоры между авиационными властями Казахстана и Узбекистана, которые представляли председатель комитета гражданской авиации Салтанат Томпиева и начальник управления воздушного транспорта министерства транспорта Узбекистана Джамолиддин Назаров, сообщили в министерстве транспорта Казахстана.

"Достигнута договоренность об увеличении количества разрешенных частот до 60 авиарейсов в неделю по каждому из двух маршрутов Астана – Ташкент и Алматы – Ташкент"

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На 30% вырастут и авиаперевозки между другими городами двух стран – принято решение по остальным маршрутам между Казахстаном и Узбекистаном нарастить их с 14 до 20 рейсов в неделю, передает Sputnik Казахстан.

Это создаст дополнительные возможности не только для укрепления транспортной связанности двух стран, но и поможет активизации деловых и туристических обменов, уверены в Минтрансе Казахстана, говорится в сообщении.