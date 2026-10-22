Мирзоян: Армении нужно срочно начинать строительство Зангезурского коридора

Армении нужно как можно быстрее начать работы по созданию Зангезурского коридора (проект TRIPP, маршрут Трампа) и реализации его полноценного использования, заявил сегодня на совместном заседании постоянных парламентских комиссий министр иностранных дел и международной торговли Армении Арарат Мирзоян.
"Говоря о проекте, мы имеем в виду различные инфраструктуры, и в первую очередь железную дорогу, линии электропередач и оптоволоконные кабели. Стороны также заинтересованы в создании в будущем газопровода, нефтепровода и других возможных инфраструктурных объектов"
- Арарат Мирзоян
Реализация проекта позволит Армении получить железнодорожное сообщение сразу по нескольким направлениям: север и юг страны будут связаны железной дорогой через территорию Нахичевани, Ереван сможет осуществлять железнодорожную торговлю с Баку, а также получит доступ к товарам из третьих стран, сможет их приобретать и продавать свою продукцию на рынках этих государств, пояснил дипломат, передает NEWS.am.
Такие же возможности появятся и у Азербайджана: он сможет связать основную территорию страны с Нахичеванью, наладить сообщение с Арменией и третьими странами, что откроет для Армении огромные экономические перспективы, отметил Арарат Мирзоян.