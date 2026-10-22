Мирзоян: Армении нужно срочно начинать строительство Зангезурского коридора

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян сегодня на совместном заседании постоянных парламентских комиссий представил депутатам перспективы Зангезурского коридора, который откроет для страны новые возможности.

Армении нужно как можно быстрее начать работы по созданию Зангезурского коридора (проект TRIPP, маршрут Трампа) и реализации его полноценного использования, заявил сегодня на совместном заседании постоянных парламентских комиссий министр иностранных дел и международной торговли Армении Арарат Мирзоян.

"Говоря о проекте, мы имеем в виду различные инфраструктуры, и в первую очередь железную дорогу, линии электропередач и оптоволоконные кабели. Стороны также заинтересованы в создании в будущем газопровода, нефтепровода и других возможных инфраструктурных объектов"

- Арарат Мирзоян

Реализация проекта позволит Армении получить железнодорожное сообщение сразу по нескольким направлениям: север и юг страны будут связаны железной дорогой через территорию Нахичевани, Ереван сможет осуществлять железнодорожную торговлю с Баку, а также получит доступ к товарам из третьих стран, сможет их приобретать и продавать свою продукцию на рынках этих государств, пояснил дипломат, передает NEWS.am.

Такие же возможности появятся и у Азербайджана: он сможет связать основную территорию страны с Нахичеванью, наладить сообщение с Арменией и третьими странами, что откроет для Армении огромные экономические перспективы, отметил Арарат Мирзоян.