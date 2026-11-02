Песков: российский дизель найдет своих покупателей

Дизельное топливо из России найдет рынки сбыта, коммерческие отгрузки были осуществлены, сообщил Песков.

Российское дизельное топливо найдет своих покупателей, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он напомнил, что Россия отгрузила дизель после того, как в октябре лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп договорились о поставках российского топлива на мировой рынок.

"Вы знаете, что отгрузки были осуществлены. Это коммерческие отгрузки, поэтому, естественно, детали здесь не могут быть публичными. Весь дизель найдет своих покупателей"

– Дмитрий Песков

Ранее издание Financial Times сообщило, что два танкера с российским дизтопливом, следовавшие в Соединенные Штаты, якобы изменили курс.