Евросоюз потребовал у Грузии ввести антироссийские санкции

Евросоюз выдвинул новые требования к Грузии: через своего посла в Тбилиси Павла Герчинского власти ЕС потребовали ввести санкции в отношении России, что по сути означает эскалацию отношений с РФ, заявил председатель грузинского парламента.

Евросоюз и посол ЕС в Тбилиси Павел Герчинский требуют от Грузии ввести экономические санкции против России, заявил председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили.

"Евросоюз и господин посол требуют, чтобы Грузия ввела экономические санкции против России, то есть начала эскалацию с Россией. А что может последовать за такой эскалацией, посмотрите историю последних десятилетий вашей же страны и поймете"

- Шалва Папуашвили

Парламентарий призвал журналистов уточнить у посла, возьмет ли он ответственность за свои слова и за то, что последует за такими действиями руководства страны, если оно согласится на такие действия, передает ТАСС.

Напомним, ранее мы писали о том, что торговля между Россией и Грузией продолжает уверенно расти: с начала года товарооборот двух стран вырос на 19,1% и превысил $2 млрд, в основе роста – увеличение ввоза российской продукции в Грузию. Россия занимает третье место в списке главных партнеров Грузии.

Поставки товаров из Грузии на российский рынок увеличились с начала года на 4,1% и составили $500,7 млн. Поставки из России в Грузию выросли на 24,9% – до почти $1,5 млрд.