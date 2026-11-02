Вестник Кавказа

Турция ратифицировала Мекканское соглашение

Турция ратифицировала Мекканское соглашение
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Мекканское соглашение, подписанное в начале августа, было ратифицировано парламентом Турции.

Парламент Турции ратифицировал Мекканское соглашение об обороне между Анкарой, Исламабадом и Эр-Риядом.

Отметим, что документ был подписан тремя странами в начале августа.

В рамках соглашения стороны будут проводить военные учения, обмениваться разведывательной информацией, а также развивать сотрудничество в сфере военных технологий. Мекканский пакт был подписан на фоне иранской войны, а также конфликта йеменских хуситов и Саудовской Аравии.

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