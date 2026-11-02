Турция ратифицировала Мекканское соглашение

Мекканское соглашение, подписанное в начале августа, было ратифицировано парламентом Турции.
Парламент Турции ратифицировал Мекканское соглашение об обороне между Анкарой, Исламабадом и Эр-Риядом.
Отметим, что документ был подписан тремя странами в начале августа.
В рамках соглашения стороны будут проводить военные учения, обмениваться разведывательной информацией, а также развивать сотрудничество в сфере военных технологий. Мекканский пакт был подписан на фоне иранской войны, а также конфликта йеменских хуситов и Саудовской Аравии.