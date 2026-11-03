Семь детских садов возведут в Кабардино-Балкарии

Глава КБР сообщил о строительстве семи детских садов в республике. Четыре из них появятся в новом микрорайоне Нальчике.

В Кабардино-Балкарии планируется построить семь детских садов. Об этом сообщил на своих страницах в социальных сетях глава региона Казбек Коков.

"По федеральному проекту "Поддержка семьи" в республике строятся три детских сада - по 100 мест в Кенделене и Старом Череке, на 140 - в Баксане"

– руководитель республики

Казбек Коков, что еще четыре детсада построят в новом микрорайоне Нальчико. В общей сложности они будут рассчитаны на 500 человек.

Планы реализуют по федеральному проекту "Комплексное развитие территорий".

Глава КБР также поведал, что в настоящее время в регионе ведется капитальный ремонт свыше 50 зданий образовательных учреждений, в том числе школ, детсадов, колледжей.

Проекты по строительству и ремонту объектов реализуют в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" и госпрограммы "Строительство".