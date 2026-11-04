В Иране сообщили о подрыве двух танкеров в Ормузском проливе

Тегеран сообщил о подрыве двух танкеров в Ормузском проливе. Экипажи судов не согласовали маршруты с властями Ирана.

ВМС Ирана заявили о подрыве двух нефтяных танкеров в восточной части Ормузского пролива. По данным военных ИРИ, инцидент произошел в небезопасной зоне акватории пролива.

"Сегодня днем еще два нефтяных танкера получили повреждения, наткнувшись на мины в небезопасной зоне в восточной части Ормузского пролива"

– армия Ирана

В армии Ирана заявили, что экипажи судов не контактировали с властями страны и пытались пересечь Ормуз без согласования.

Ранее Тегеран заявил, что безопасность в Ормузском проливе будет восстановлена после того, как Вашингтон примет семь требований ИРИ.