Центр современного искусства открылся в Кахети

В Кахети открылось здание Кварельского Фонда современного искусства. В культурном центре будут проводиться выставки и лекции.
В грузинском Кахети открылся Кварельский Фонд современного искусства (Kvareli Foundation for Contemporary Art) – культурный центр, который будет продвигать современное искусство страны.
Работа фонда направлена на проведение выставок, лекций и публичных обсуждений, посвященных развитию современного искусства в Грузии.
Здание культурного центра расположено вдали от городской застройки, что отражает стремление создателей к децентрализации и расширению географии современного искусства.
В настоящее время для зрителей открыта выставка "Грузинское современное искусство: истоки и преемственность". Любители искусства смогут проследить пути развития грузинского современного искусства с 1960-х до наших дней.