Вестник Кавказа

Центр современного искусства открылся в Кахети

Центр современного искусства открылся в Кахети
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Кахети открылось здание Кварельского Фонда современного искусства. В культурном центре будут проводиться выставки и лекции.

В грузинском Кахети открылся Кварельский Фонд современного искусства (Kvareli Foundation for Contemporary Art) – культурный центр, который будет продвигать современное искусство страны. 

Работа фонда направлена на проведение выставок, лекций и публичных обсуждений, посвященных развитию современного искусства в Грузии. 

Здание культурного центра расположено вдали от городской застройки, что отражает стремление создателей к децентрализации и расширению географии современного искусства. 

В настоящее время для зрителей открыта выставка "Грузинское современное искусство: истоки и преемственность". Любители искусства смогут проследить пути развития грузинского современного искусства с 1960-х до наших дней.

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