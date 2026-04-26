Имя кандидата на пост премьера Израиля будет названо 8 ноября

Президент Израиля выберет кандидата на пост премьера страны 8 ноября. Главные претенденты – Нетаньяху и Айзенкот.

В воскресенье президент Израиля Ицхак Герцог объявит имя политика, который получит право на формирование новой правящей коалиции.

Ранее Герцог провел консультации с представителями всех партий, прошедших в новый созыв Кнессета.

Президент Израиля уточнил, что в лидерах находятся два кандидата: Биньямин Нетаньяху, глава партии "Ликуд", занявшей первое место на выборах (53 мандата) и лидер оппозиционной партии "Яшар" Гади Айзенкот, получившей 48 мандатов. При этом по итогу консультаций кандидатуру Айзенкота поддержали 67 депутатов из 120, а Нетаньяху получил поддержку 46 депутатов.

Выборы в парламент Израиля прошли 27 октября, ни одна партия не набрала большинства мандатов (61 мандат из 120), в связи с этим президент выбирает кандидата, который сможет сформировать прочное большинство в Кнессете нового созыва.