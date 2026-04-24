Ицхак Герцог будет добиваться признания вины Нетаньяху – СМИ

Президент Израиля Ицхак Герцог не намерен соглашаться на помилование главы правительства Биньямина Нетаньяху по делу о коррупции. Герцог будет добиваться признания вины со стороны Нетаньяху, передает New York Times. 

"Герцог не планирует в ближайшее время помиловать Нетаньяху. Вместо этого он сначала попытается инициировать процесс посредничества для достижения соглашения о признании вины"

– New York Times

По данным источников, Герцог в настоящий момент не готов рассмотреть прошение о помиловании со стороны Нетаньяху. Президент считает своим приоритетом единство страны. Политики будут вести переговоры. 

Отметим, что судебный процесс против Нетаньяху был запущен в конце 2024 года. Премьер Израиля стал фигурантом нескольких уголовных дел.

Вам может быть интересно

