Ицхак Герцог будет добиваться признания вины Нетаньяху – СМИ

New York Times: президент Израиля не намерен помиловать Нетаньяху. Герцог будет добиваться развития уголовного процесса.

Президент Израиля Ицхак Герцог не намерен соглашаться на помилование главы правительства Биньямина Нетаньяху по делу о коррупции. Герцог будет добиваться признания вины со стороны Нетаньяху, передает New York Times.

"Герцог не планирует в ближайшее время помиловать Нетаньяху. Вместо этого он сначала попытается инициировать процесс посредничества для достижения соглашения о признании вины"

– New York Times

По данным источников, Герцог в настоящий момент не готов рассмотреть прошение о помиловании со стороны Нетаньяху. Президент считает своим приоритетом единство страны. Политики будут вести переговоры.

Отметим, что судебный процесс против Нетаньяху был запущен в конце 2024 года. Премьер Израиля стал фигурантом нескольких уголовных дел.