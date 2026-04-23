США исходят из того, что Хаменеи жив – Рубио

В Вашингтоне не имеют доказательств того, что верховный лидер Ирана погиб, при этом Тегеран утверждает, что Хаменеи жив, рассказал Рубио.

Соединенные Штаты исходят из того, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи жив, сообщил госсекретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу Fox News.

"Ну, у нас есть свидетельства того, что да. Очевидно, они (иранская сторона - прим.ред.) утверждают об этом. У нас нет доказательств обратного"

– Марко Рубио

В начале апреля газета The Times писала со ссылкой на полученные в распоряжение разведданные, что Хаменеи проходит лечение и не участвует в принятии решений.

На прошлой неделе издание The New York Times сообщало, что верховный лидер Исламской Республики временно передал принятие решений генералам. Сообщалось, что Моджтаба Хаменеи остается в ясном сознании, однако его ждет еще несколько операций.