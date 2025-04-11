Ядерная катастрофа вероятна как никогда со времен холодной войны – Гросси

Вероятность ядерной катастрофы сейчас высока как никогда с момента завершения холодной войны, предупредил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

Он подчеркнул, что в связи с этим нужно активно работать над тем, чтобы Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) по-прежнему оставался в силе.

"В сегодняшней ядерной сфере мы сталкиваемся с нестабильным противостоянием, с большим количеством участников, большими рисками и меньшей ясностью"

– Рафаэль Гросси

Глава МАГАТЭ также выразил мнение, что именно ДНЯО представляет собой самый эффективный инструмент, который позволяет контролировать мирное использование атома.