Вестник Кавказа

Ядерная катастрофа вероятна как никогда со времен холодной войны – Гросси

Реакторная установка
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Вероятность ядерной катастрофы сейчас высока как никогда с момента завершения холодной войны, предупредил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

Он подчеркнул, что в связи с этим нужно активно работать над тем, чтобы Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) по-прежнему оставался в силе.

"В сегодняшней ядерной сфере мы сталкиваемся с нестабильным противостоянием, с большим количеством участников, большими рисками и меньшей ясностью"

– Рафаэль Гросси

Глава МАГАТЭ также выразил мнение, что именно ДНЯО представляет собой самый эффективный инструмент, который позволяет контролировать мирное использование атома.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
845 просмотров

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.