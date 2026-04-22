Экспорт российской нефти в Грузию вышел на новый рекорд

Грузия наращивает закупки российской нефти – поставки "черного золота" из России только за март месяц выросли до рекордных значений, на сумму $69,2 млн, сообщили сегодня в Национальной службе статистики Грузии ("Сакстат").
"Это максимум за всю современную историю – ведомство предоставляет данные с 2009 года. Еще месяцем ранее экспорт нефти из России в Грузию составил лишь $34,1 млн"
При этом нефтяные поставки из России идут нерегулярно – так, в минувшем 2025 году российская нефть поступала на грузинские нефтеперерабатывающие заводы только четыре месяца, такая же ситуация была и годом ранее, отметили в статистическом ведомстве страны, передает Sputnik Грузия.
В марте грузинские импортеры также увеличили в полтора раза в месячном выражении ввоз нефтепродуктов из РФ – до 55,1 миллиона долларов.
По итогам прошедшего месяца Россия стала лидером в экспорте в Грузию своих нефтепродуктов с долей в 42,5% от всех поставок, второе место (13,5%) заняла Турция, третье (11,3%) - Болгария, пятерку поставщиков замыкают Бельгия (7,5%) и Азербайджан (5,7%), говорится в сообщении.