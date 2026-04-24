Пашинян высказался о стрельбе в Вашингтоне

Пашинян высказался о стрельбе в Вашингтоне
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Никол Пашинян пожелал Дональду Трампу хорошего самочувствия после инцидента со стрельбой в Вашингтоне.

Глава правительства Армении Никол Пашинян высказался о нападении на отель Washington Hilton в Вашингтоне, где проходил вечер с участием Дональда Трампа и его супруги Мелании Трамп. 

"Рад слышать, что президент Дональд Трамп, первая леди, вице-президент и другие присутствующие в безопасности после тревожного инцидента. Насилию нет места в наших демократических обществах. Желаю президенту США сохранить хорошее самочувствие на фоне сегодняшних проблем"

– Дональд Трамп

Напомним, что атака на Washington Hilton произошла в ночь на воскресенье. В ходе перестрелки пострадал сотрудник Секретной службы. Нападавшим оказался 31-летний житель Калифорнии, который признался, что не покушался на жизнь Трампа. По его словам, целью атаки стали чиновники администрации.

