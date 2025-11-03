Парапланерист пострадал при жесткой посадке в КБР

Полет на параплане привел туриста к травмам в Чегемском районе Кабардино-Балкарии – мужчина уже доставлен в больницу.

Жесткую посадку совершил парапланерист в Кабардино-Балкарии, подробности инцидента рассказали в Эльбрусском высокогорном поисково-спасательном отряде МЧС РФ.

"Поступило сообщение, что в Чегемском районе парапланерист совершил жесткую посадку, в результате чего получил травму ноги и руки"

– ЭВПСО МЧС РФ

Спасатели оперативно прибыли к мужчине. Сначала ему оказали первую помощь, а затем на особых носилках (акья) доставили до автодороги. Оттуда парапланериста на машине доставили в больницу.

В операции участвовали шесть спасателей.

Вам может быть интересно

