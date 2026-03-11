В Ингушетии стартовало строительство индустриального парка "Джейрах"

Власти Ингушетии сегодня начали строительство будущего индустриального парка "Джейрах", который вскоре вырастет в ингушском Горбани – здесь будут производить строительные материалы.

В Ингушетии начались строительные работы по созданию будущего индустриального парка "Джейрах", который возводится в рамках прорывного направления "Развитие промышленности" в сельском поселении Горбани Джейрахского района республики, сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.

"Парк создается на территории площадью 10,3 га. На сегодняшний день на объекте выполнена подготовка территории, частично проложены инженерные коммуникации, начато строительство зданий - ведется возведение каркасов и стен"

На строящемся промышленном объекте вскоре заработают предприятия, которые будут выпускать сухие строительные смеси, доломитовую муку, минеральную вату, декоративный камень и тротуарную плитку. Управлять им будет компания "Кавдоломит", которая сейчас заключает соглашения с резидентами, передает портал "Это Кавказ".

Новый индустриальный парк не только станет источником доходов экономики республики, но и поможет развитию ее горных территорий, а значит улучшит их инфраструктуру, сообщил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

Напомним, в минувшем 2025 году рост промышленного производства в республике составил 109,2%, это позволило региону стать вторым в СКФО и 6-м в стране.