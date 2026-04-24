Герчинский встретится с Бочоришвили после слов о "темном времени" для Грузии

Павел Герчинский встречается с Макой Бочоришвили после своих слов об опасности "темных времен" для Грузии.

Посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский вызван в МИД страны после слов о том, что Грузию ожидает "темное время". Дипломат прибыл в здание дипведомства.

По данным СМИ, с Герчинским встречается глава грузинский дипломатии Мака Бочоришвили.

Ранее Герчинский заявил, что ЕС должен предпринять усилия, чтобы не допустить возврата Грузии к "насилию, гражданской войне, бедности, коррупции и темному времени".

О вызове Герчинского в МИД Грузии сообщили 25 апреля. В дипведомстве заявили о возмущении словами посла Брюсселя.