Новак назвал сроки восстановления нефтяного рынка после открытия Ормуза

Александр Новак заявил, что на восстановление нефтяного рынка уйдет несколько месяцев после открытия Ормузского пролива.

Вице-премьер РФ Александр Новак рассказал, сколько времени уйдет на восстановление нефтяного рынка после разрешения ситуации с Ормузским проливом. По словам Новака, на это потребуется несколько месяцев, так как нефтяная сфера находится в глубоком кризисе. 

"Кризис очень глубокий, очень большое количество баррелей нефти не вышло на рынок за этот период, большое количество кораблей скопилось в Ормузском проливе. Поэтому, конечно, для балансировки, восстановления на прежнем уровне потребуется определенное время. На наш взгляд, это несколько месяцев"

– Александр Новак 

По словам Новака, кризис привел к значительному сокращению поставок ресурсов. 

Напомним, что вопрос деблокирования Ормузского пролива является одним из ключевых в переговорах между США и Ираном. Стороны пока не пришли к согласию.

