Иран еще не использовал большую часть своих ракет – Минобороны

Ракетный потенциал Ирана остается высоким: Исламская Республика на сегодняшний день потратила на военные действия лишь часть ракет.

Иран сохранил большую часть своего ракетного арсенала, такое заявление сделал пресс-секретарь Минобороны ИРИ Реза Талаи-Ник.

Он напомнил, что иранское военное ведомство создало свыше тысячи отечественных типов оружия. Среди них, уточнил Талаи-Ник, – ракеты, БПЛА и прочие военные системы.

Представитель МО ИРИ пояснил, что эти достижения стали результатом продолжавшихся на протяжении более чем четверти века инвестиций в оборонную промышленность. При этом в производстве оружия и техники, отметил он, принимали участие порядка 9 тыс компаний.

Реза Талаи-Ник обратил внимание на то, что, хотя США, по их заявлению, существенно сократили иранский ракетный арсенал, большая его часть пока не была задействована.