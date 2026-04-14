Россия стала крупнейшим покупателем турецких лимонов

Россия стала крупнейшим потребителем цитрусовых, выращиваемых в Турции, а по закупке турецких лимонов РФ вышла в лидеры. Большой популярностью у российских покупателей пользуются и турецкие мандарины.

Только за первый квартал текущего 2026 года Турция направила наибольшие объемы выращенных в стране мандаринов в Ирак, а лимонов - в Россию, свидетельствуют данные статистики союза Средиземноморских экспортеров.

Всего за три месяца нового 2026 года страна поставила на внешние рынки более 638 тыс цитрусовых, выручив за них $697 млн 678 тыс, передает турецкое государственное информационное агентство Anadolu.

Самым большим спросом пользовались турецкие мандарины – их было продано на $434 млн, на втором месте оказались лимоны, с продажи которых страна получила $143 млн.

В лидеры по потреблению мандаринов вышел Ирак, закупивший свыше 62 тыс т на $146 млн. Чуть меньше оранжевых плодов, на $136 млн, приобрела Россия.

А вот по лимонам Россия стала абсолютным лидером - туда было экспортировано 33 тыс 783 т на сумму $46 млн.

В целом продукция турецких садоводов пользуется все большим спросом в мире: этому способствуют стабильное производство, повышение стандартов качества и развитие турецких брендов, отметил заместитель председателя Национального совета по цитрусовым Кемаль Качмаз.

Экспортная стратегия страны нацелена на расширение географии поставок, при этом учитываются потребительские предпочтения стран-импортеров: так, в России традиционно высок спрос на лимоны. На росте торговли сказываются и географическая близость и развитая логистическая инфраструктура Турции, что обеспечивает конкурентоспособность продукции на внешних рынках, добавил чиновник.