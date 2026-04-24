Почти тысячу кубометров нефтепродуктов собрали в Туапсе

Сбор нефтепродуктов, попавших в реку и море после пожара на морском терминале, активно продолжается в Туапсе – уже собрано в районе тысячи кубометров.

Специалисты продолжают убирать нефтепродукты из реки и моря в Туапсе, о ходе работ рассказал глава Туапсинского округа Кубани Сергей Бойко.

"На утро сегодняшнего дня убрано примерно 988 кубометров"

– Сергей Бойко

Чиновник обратил внимание на то, что работы ведутся круглые сутки. В них участвуют 143 человека, которые используют 48 единиц техники. Люди получают горячее питание.

Собранные сливают в кубовые контейнеры. Затем на грузовых автомобилях их отвозят на территории Морского терминала и нефтеперерабатывающего завода, где утилизируют.

Стоит отметить, что в Туапсе продолжает действовать режим ЧС – он был введен 16 апреля после первого пожара на морском терминале.