Главы МИД России и Пакистана обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Министры иностранных дел России и Пакистана в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Персидском заливе и посредничество Исламабада между Ираном и США.

В ходе телефонного разговора министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Пакистана Мухаммад Исхак Дар обменялись мнениями об обстановке в регионе Персидского залива. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Российской Федерации.

"В ходе беседы стороны обсудили актуальные аспекты российско-пакистанского взаимодействия, а также обменялись мнениями касательно ситуации в Персидском заливе"

– МИД РФ

Мухаммад Исхак Дар подтвердил намерение Исламабада продолжать содействие дипломатическому урегулированию текущих разногласий. Пакистанский министр сделал акцент на необходимости регулярных контактов на высшем уровне и пригласил российского коллегу посетить страну с официальным визитом. Главы ведомств также рассмотрели вариант переноса поездки премьера Пакистана в Россию на более ранний срок. Точные даты этого визита пока остаются неизвестными.

Со своей стороны Сергей Лавров положительно отметил посреднические усилия Исламабада ради достижения стабильных договоренностей между Ираном и США. Руководитель российского дипломатического ведомства подчеркнул готовность Москвы оказывать поддержку в переговорном процессе по урегулированию отношений между Тегераном и Вашингтоном.