Сотрудничество Армении и Грузии обсудили Папикян и Кобахидзе

Глава оборонного ведомства Армении в рамках поездки в Грузию провел встречу с премьером этом страны. Стороны поговорили о развитии сотрудничества в оборонной сфере и ситуации в регионе.

В Тбилиси 23 апреля прошла встреча премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе и главы Минобороны Армении Сурена Папикяна. Об этом рассказали в пресс-службе главы грузинского правительства.

В ходе встречи обсуждалось нынешнее многостороннее сотрудничество между двумя республиками Южного Кавказа и растущая динамика двусторонних отношений.

Было подчеркнуто, что армяно-грузинское взаимодействие в оборонной сфере развивается успешно.

Кроме того, во время беседы была отмечена важная роль Южного Кавказа в международных процессах. Кобахидзе также в очередной раз подтвердил готовность Тбилиси внести свой вклад в укрепление стабильности и мира в регионе.

Напомним, глава Минобороны Армении прибыл с официальным визитом в Грузию во вторник. На КПП "Садахло" его встречал замглавы Минобороны Грузии Паата Патиашвили. В ходе поездки Папикян провел встречу с местным коллегой Ираклием Чиковани.