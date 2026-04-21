В Агдам возвращается свыше ста семей

Население Агдама сегодня пополнится почти на 400 человек – в родной город спустя долгие годы возвращаются более 100 семей.

Очередная группа бывших вынужденных переселенцев сегодня вернется в город Агдам, процесс осуществляется с соответствии с поручением президента Азербайджана Ильхама Алиева в рамках программы "Большое возвращение".

В родной город 24 апреля вернется 110 азербайджанских семей, всего 397 человек. Долгие годы эти граждане Азербайджана временно проживали в разных регионах страны, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

Возвращение в Агдам стало возможным после освобождения азербайджанских территорий от армянской оккупации и восстановления необходимой инфраструктуры для жизни.