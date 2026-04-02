Вестник Кавказа

В Агдам сегодня вернутся свыше 300 человек

Мечеть в Агдаме
© Фото: Софико Георгадзе/ “Вестник Кавказа“
Город Агдам в Азербайджане сегодня пополнится жителями: в родные места возвращается 92 семьи – 332 человека.

В азербайджанский город Агдам во вторник возвращается очередная группа бывших вынужденных переселенцев.

Переезд осуществляется в соответствии с поручением президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Сегодня в Агдам переедут 92 семьи, всего 332 человека. Ранее эти лица временно проживали в общежитиях, санаториях и административных зданиях в различных регионах Азербайджана.

Переселение проходит в рамках программы "Большой возвращение", действующей в Азербайджана.

